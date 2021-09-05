05 Eylül 2021 Pazar

“Kitap Okuyan Kız” heykeli yazısı bir tasarı olarak masamın üzerinde duruyor: Bursa Cumhuriyet Caddesi’ndeki Okuyan Kız heykeli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın emriyle kaldırılmış. Gerekçesi, kızları ateizme özendirmesiymiş...

Müthiş bir haber! Televizyon işine girdiğim 1969’dan bu yana bu türden haberler (olaylar) karşısında “Mümkün mü” diye sorarım kendime, “Evet, Okuyan Kız heykelinin kaldırılması mümkün!” Atatürk heykel ve büstlerine yapılan terbiyesiz muameleleri anımsayınız. Yüzlerce ve benzerleri... En kallavisi ise zamanın Başbakanı R.T. Erdoğan’ın 2006 yılında “Ucube” dediği Kars’taki “İnsanlık Anıtı”nı yıktırması... Meslekten sanat münekkidi R.T. Erdoğan’ın “ucube” dediği evrensel başyapıtı heykeltıraş Mehmet Aksoy yaratmıştı. Heykeli yıktılar ve barbarlık tarihine geçtiler. Bunun üzerine Mehmet Aksoy bu barbarlığı mahkemeye verdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu “Heykelin yıkılması nedeniyle Aksoy’un ifade ve sanat özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vererek tazminat ödenmesine hükmetti.” Tazminat miktarı 20 bin Türk Lirası, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ceza, heykelin yıkılması kadar büyük ayıp...

***

İlhan Koman’ın Akdeniz Heykeli: Maceralı bir sürgün hayatı vardır. En son Levent’teki Yapı Kredi Genel Müdürlük binasının önündeydi. 2014 yılında İsrail’in Gazze’ye yönelik kara harekâtını protesto eden eylemciler tarafından tahrip edildi. Kayseri’de de bir kadın heykeli hikâyesi var... Kadın heykelleri tahrik ediyormuş “hakiki” erkekleri...

***

Yazıya başlamadan haberi Hacı Google’da bir araştırayım dedim: Vay canına! Bir “Popüler Yalanlar” sitesi yok mu, resmen yalanbozuculuk (demiskifikasyon) yapıyorlar. “Kitap Okuyan Kız” haberini de yalan makinesine bağlamışlar:

“Bursa’da Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan ‘Kitap Okuyan Kız’ heykelinin Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldığı iddia edildi. Heykelin kaldırılmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın istediği ileri sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Alinur Aktaş’ın söz konusu heykelin ateizme özendirdiğini söylediği ve ‘Kitap Okuyan Kız’ heykelinin bu gerekçe ile kaldırıldığını iddia etti. Ancak Bursa’daki ‘Kitap Okuyan Kız’ heykelinin ateizme özendirdiği için kaldırıldığı iddiaları doğru değil. Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘Okuyan Kız Heykeli’nin onarım için atölyeye kaldırıldığını ve onarım işlemi bittikten sonra Şehir Kütüphanesi’nin önüne konulacağını bildirdi.”

***

Allahları var! Hep böyle olur zaten! Onarım için atölyeye kaldırılır; bir süre sonra çöplükte bulunur. Atatürk büstlerinin, resimlerinin, fotoğraflarının kaç kez başına gelmiştir.

Yalanbozma makinesi kime ait bilmiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir açıklama yaptı mı? Başkan Alinur Aktaş yapmış. Aslına bakarsanız bu işler 2018 yılında olmuş ve benim yeni haberim olmuş. Anlaşılan fildişi kulemde uyuyormuşum. Ancak olay olaydır, haber de haberdir, eskimezler. Bayatlamamış haber şöyle:

“Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarla Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde bulunan heykellerin korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Aktaş, 2016-2017 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından yapılan heykellerin ilgi gördüğünü, sık sık heykellerin yanlarında fotoğraf çektirenlerin olduğunu belirtti.

Heykellerin gerekli bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, ‘Tarihi, doğası ve kültürel mirasıyla gözde olan Bursa, adeta bir açıkhava müzesidir. Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin muhtelif yerlerine konulan heykellerimiz, zaman zaman maalesef vandalizmin esiri oluyor. Bu eserler, sanat eseridir ve kentin değeridir. Hangi zihniyetle bu esere zarar verebiliyor insanlar, anlaşılması mümkün değil. Heykellere saldırı kabul edilemez’ (...) Kitap Okuyan Kız heykeli ise daha önce Cumhuriyet Caddesi’ndeydi. Heykel art niyetli kişilerin verdiği zararlar sebebiyle kaldırıldı ve bakıma alındı. Setbaşı’ndaki Şehir Kütüphanesi’nin tadilatı tamamlanınca, Kitap Okuyan Kız heykeli, Bursa Şehir Kütüphanesi önünde konumlandırılacak’ şeklinde konuştu.”

***

Bu konuşma haberi Ağustos 2018 tarihli. Dilerim, 2021 yılının ağustos ayında Kitap Okuyan Kız heykeli Bursa Şehir Kütüphanesi’nin önündedir. Ateizmi savunan bir yazı yazmak istiyorum aslında ama yer kalmadı.