R.T. Erdoğan ve din işleri
R.T. Erdoğan’ın “İkinci
Cumhuriyet Tartışmaları”
adlı kitapta yer alan söyleşisini
üçüncü ve şimdilik son kez eşeliyoruz:
SORU: “Değişim taleplerini ve
ikinci cumhuriyet tanımlamasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?” (s.425)
RTE: Bu özellikleri ile ve radikal
değişimcilerin söyleyiş biçimleri ile
“değişim” yeni bir din söylemidir.
Çünkü insanları kalın çizgilerle en
üst belirleyici olarak “değişimden
yana olmak” ve “değişime karşı
çıkmak - statükoculuk” biçiminde
ikiye ayırmaktadır. Oysa biz
Müslümanlar için din “İslamdır”. En
üst belirleyici İslamın ilkeleridir. Her
şey ona göre belirlenir. (s.427)
“Değişim” genellikle “gelişim” ve “ilerleme” anlamında kullanılır. Olumlu bir anlamı vardır. Herhangi bir dinsel söylemle kesinlikle bir ilişkisi yoktur. Değişim ve gelişime karşı olmak kuşkusuz statükoculuktur. Değişim, gelişim ve ilerlemeyi de içerir. R.T. Erdoğan “Oysa biz Müslümanlar için din ‘İslamdır’. En üst belirleyici islamın ilkeleridir. Her şey ona göre belirlenir” diyor. “Oysa” diyerek değişim ve ilerlemeye karşı olduğunu işaret ediyor. Değişim ve gelişime karşı olmasının nedeni Müslüman olmasıymış. En üst belirleyici İslamın ilkeleri yani şeriat imiş. Refah Partisi’nin İstanbul il başkanı dinin din olduğu gün, kitaplaştığı an saatinin durduğunu söylüyor ve ondan medet umuyor.
İslamın dogmatik ilkeleri dünya ile
ilgili hiçbir konuda belirleyici değildir
ve olamaz. Bunun böyle olduğunu
İslamın “nass”ına bağlayarak ve “Faiz
sebep, enflasyon sonuç” saplantısıyla
ülke ekonomisini tarumar ettiğini
anımsayalım. Din, dünya işlerinde din
adamlarının, hoca ve üfürükçülerin
dışında kullanışlı değildir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) 21 Aralık’ta politika
faizini 250 baz puan daha artırdı.
Anayasa Mahkemesi tarafından
kapatılan Refah Partisi’nin İstanbul
il başkanı Erdoğan’ın “Faiz sebep,
enflasyon sonuç” sözleriyle
başlayan faiz indirimlerinin üzerinden
aylar geçti. 23 Eylül 2021’de başlayan
indirimlerle yüzde 19’dan yüzde
8.5’e kadar düşen faiz, Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in
göreve gelmesinin ardından sert bir
politika değişikliği ile son yedi ayda
yüzde 42.5’e yükseldi. Ama ekonomi
komadan çıkamadı hâlâ. “Ortak Akıl”
sanıldığı gibi demokratik akıl değidir;
tek adamın, başyücenin aklıdır. Aklını
başyüceye veren onu geri almadıkça
ülke düştüğü çukurdan kurtulamaz.
Müslümanlar için din elbette “İslamdır”
ama İslam ülkelerinin oynadığı lig İslam
ilkelerinin (dogmalarının) üst belirleyici
olamadığının kanıtıdır.
SORU: “Peki son olarak konu
dağılacak ama demokrasi ve İslam
hukuku noktasında bir şeyler sormak
istiyorum. İnsanların benimsedikleri
hukuk anlayışını terk etme gibi bir
şansları var mı?” (s.431)
RTE: “Biz Türkiyelilere ve
insanlığa diyoruz ki bu konuda
gerek teorik gerekse pratik
referanslarımız sayılamayacak
kadar çoktur. Uzun bir süredir
Müslümanlar bir fetret devri
yaşamışlardı. Bu nedenle
Müslümanlar inançlarını,
düşüncelerini çağın diline uygun
bir söylemle ve çağdaş bir insanın
algılayabileceği bir biçimde ortaya
koyamamıştır. Buna belki de iç
fetretten daha çok dış dayatmalar,
tuzaklar, hileler etkili olmuştur.
Burada sırf Müslümanlara reva
görülenleri hatırlatmak yeterlidir:
İstiklal Mahkemeleri vasıtası
ile kurulan darağaçlarında kimlerin
ve hangi suçlamayla idam edildiğini
nasıl izah edecekler.” (s.432)
İlk soruyu yanıtlarken İslamın değişmezliğini savunan R.T. Erdoğan ikinci soruyu yanıtlarken “Uzun bir süredir Müslümanlar bir fetret devri yaşamışlardı. Bu nedenle Müslümanlar inançlarını, düşüncelerini çağın diline uygun bir söylemle ve çağdaş bir insanın algılayabileceği bir biçimde ortaya koyamamıştır” diye hayıflanmaktadır. Yıllardır İslamda Selefi görüşü savunan R.T. Erdoğan aynı anda Selefi anlayışın fetrete yol açtığını söylemektedir. Çok doğal ve çok şaşırtıcı! Çok doğal çünkü bir Selefinin bugünü ve yarını yoktur. Çünkü “dün”ü ezberlemiş, geçmişi kutsallaştırmış ve yaşadığı andan korkup ondan nefret eden Selefi, bir hortlaktır! Çağının çağdaşı olmak için o çağda yaşayacaksın ki kendini çağdaş bir söylemle ve çağdaşlarının anlayabileceği bir dille anlatasın!
“İstiklal Mahkemeleri, kurulan
darağaçları ve idamlar” konusundaki
suçlamanın cevabı 23 Nisan
iradesindedir. Bayramımız kutlu
olsun!...
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