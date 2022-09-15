Borç çok transfer de!

15 Eylül 2022 Perşembe

Süper Lig’de yaz transferleri bitti. Kulüpler transfere toplam 108 milyon 195 bin Avro harcadı. Bu dönemde kulüpler 104 milyon 237 bin Avro gelir elde ederken, 3 milyon 958 bin Avro açık verdiler. Borç batağındaki kulüplerin bu transferlere parayı nereden bulabildikleri ise yanıtlanması gereken soru olarak karşımızda duruyor. Zira, Süper Lig’in mali yapısında çok önemli sorunlar ve olumsuzluklar bulunuyor. Süper Lig kulüplerinin konsolide borçları 21 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Yapılandırılan kredilerin faizlerini de eklediğimizde bu tutar 25 milyar TL’ye ulaşıyor neredeyse. Kulüp gelirlerinin yaklaşık 5.5-6 milyar TL civarında olduğu dikkate alındığında, 25 milyar TL’lik bir borç stoğu; 8.5 milyar TL düzeyinde birikimli zarar ve bunun neden olduğu toplam 6 milyar TL dolayında özkaynak açığıyla bu kulüplerin transfer yapabilecek parayı nasıl bulabildikleri ise tam bir muamma!

10 YILDA 1 MİLYAR AVRO!

- Süper Lig’de bu yaz gerçekleştirilen transfer harcamalarının yüzde 95’i 4 büyük kulübe ait. Bu kulüplerin 2010-2022 arası transfer harcamaları toplamı 954 milyon Avro’ya ulaşmış durumda. Benim hesaplamalarıma göre de 4 kulübün toplam transfer harcaması bu süreçte yapılan transfer giderlerinin yüzde 91’ini oluşturuyor. Spor ekonomisti İsmail Şayan’a göre 2010-2022 arası transferlerde Galatasaray 320 milyon Avro harcamayla lider durumda. G.Saray’ı 300 milyon Avro ile Fenerbahçe izliyor. Bu süreçte Trabzonspor 178 ve Beşiktaş 156 milyon Avro harcadı. 2010-22 arası gerçekleştirilen transfer harcamalarında 4 kulübün transfer açıkları yine Şayan’ın hesaplamalarına göre, 361.9 milyon Avro oldu. Benim hesaplamalarıma göre de bu tutar aynı dönemde Türk futbol transfer açıklarının da yüzde 85’ini oluşturuyor.

ZARARLARI YÜKSEK

- 2010-23 arası transfer döneminde Süper Lig’in 4 büyük kulübü içerisinde Galatasaray en fazla transfer zararı yapan kulüp. Galatasaray 147 milyon Avro net açıkla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe 110.4 milyon Avro ile ikinci basamakta bulunuyor. Trabzonspor 61.8 milyon Avro ile üçüncü sıradayken, Beşiktaş 42.7 milyon Avro ile 4. sırada bulunuyor. G.Saray bu süreçte sadece bir kez net transfer fazlası verirken; F.Bahçe 5, Trabzonspor 4 ve Beşiktaş 3 defa net transfer fazlası verebildi.

HAKSIZ REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ

- Süper Lig’de 66 şampiyonluğun 64’üne sahip dört büyük kulüp aynı zamanda toplam gelirleri 6 milyar TL’ye ulaşan Süper Lig gelirlerinin de yüzde 68’ini kendi aralarında paylaşıyorlar.

Dört kulübün 31 Mayıs 2022 tarihli finansallarına göre;

- Toplam gelirleri: 4 milyar 136 milyon TL.

- Toplam borçları: 16 milyar 281 milyon TL.

- Birikimli zararları toplamı: 7 milyar 913 milyon TL.

- Özkaynak açıkları: Eksi 4 milyar 528 milyon TL.

Bu verilere ek olarak, dört kulübe 2022-23 sezonunda tanımlanan takım harcama limitleri toplamı 4 milyar 762 milyon TL oldu. Bu tutar Süper Lig takım harcama limitlerinin yüzde 54.8’ini oluşturuyor.