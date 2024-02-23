Renkler farklı dert aynı

23 Şubat 2024 Cuma

Kulüpler 31 Ağustos 2023 tarihli altı aylık finansallarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdi. Buna göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borçları toplamı 29.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dört büyük kulübün toplam gelirleri ise 7.6 milyar TL oldu. Kulüplerin finansal durumlarını kısaca bir analiz edelim.



EN FAZLA ARTIŞ GALATASARAY’DA



GALATASARAY: Toplam gelirlerde en fazla artış kaydeden kulüp olarak karşımıza Galatasaray çıkıyor. Galatasaray konsolide edilmiş gelirlerini yüzde 421.2 artışla 3 milyar 87 milyon liraya yükseltti. Logolu ürün satış gelirleri yüzde 215, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirleri yüzde 288.9, loca, VIP ve kombine satışı ise yüzde 600 artış gösterdi. Şampiyonlar Ligi gelirleri yaklaşık 27 kat artarak 30.8 milyon liradan 823.1 milyon liraya yükseldi. Bir önceki dönem 541.444.142 TL ticari faaliyetlerinden zararda olan Sarı-Kırmızılılar ticari kârlarını yüzde 144 artırarak 781.068.239’a yükseltti. İlk çeyrekte 952.1 milyon TL net dönem zararı yapan Galatasaray bu dönemi 34.1 milyon TL kârla kapattı. Bir önceki döneme göre konsolide yükümlülükleri yüzde 17.5 artan kulübün toplam borcu da 8.852.543.015 TL’ye ulaştı. Galatasaray’ın özkaynak açığı da buna bağlı olarak 2 milyar 95 milyon TL’den 1 milyar 512 milyon TL’ye geriledi.

OYUNCU SATIŞINDAN KÂR



FENERBAHÇE: Fenerbahçe’nin altı aylık geliri yüzde 90.6 artarak 1 milyar 976 milyon liraya çıkarken, bu artışta oyuncu satımından gelen paraların büyük katkısı bulunuyor. Ticari faaliyetlerinden 496.195.961 TL zarar eden Sarı-Lacivertliler, yatırım faaliyetlerinden sağladıkları 1.356.008.741 TL gelirle (Arda Güler ve Szalai’nin satışından) finansal dönemi 718.489.469 TL vergi öncesi kârla kapattı. Fenerbahçe bu dönemde 374.3 milyon TL finansman giderine katlanmak durumunda kaldı. Fenerbahçe’nin kısa ve uzun vadeli finansman maliyeti ise ortalama yüzde 17.1 oldu. Kulübün yıllara sari birikimli zararı 1 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynak açığı da 893.6 milyon TL oldu. Aynı dönemde kulübün banka kredileri ise yüzde 15.6 artarak 3.966.743.134 TL olarak gerçekleşirken, konsolide edilmiş toplam yükümlülükler de 8.4 milyar TL’ye ulaştı.



ÖZKAYNAĞINI ARTIYA GEÇİRDİ

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş gelirini yüzde 97.3 artışla 658.6 milyon TL’den 1.3 milyar liraya yükseltirken, en önemli gelir kalemini 410 milyon TL’lik tutar ve yüzde 31.5’lik pay ile logolu ürün satışı oluşturdu. Aynı dönemde 295.1 milyon TL kombine kart satışı ve maç hasılatı elde eden Beşiktaş’ın yayın gelirleri de konsolide gelirin yüzde 5.3’ü kadar (69.2 milyon TL) oldu. Ticari gelirler ve diğer gelirler toplamı olan 525.7 milyon TL’lik gelir içinde sponsorluk ve reklam gelirlerinin payı yüzde 11.7; UEFA gelirlerinin de payı yüzde 13 (167.7 milyon TL) oldu. Ticari faaliyetlerinden 58.1 milyon TL zarar eden kulüp, cari finansal dönemi de 459.505.413TL zararla kapattı. Kara Kartal’ın yıllara yaygın birikimli zararları toplamı 3.161.727.269 TL’ye yükseldi. Artan zararlar nedeniyle eksiye dönen negatif özkaynağın 7.740.627.939 TL yeniden değerleme ile 4.363.975.697 TL pozitife döndüğü görüldü. Siyah-Beyazlıların konsolide edilmiş yükümlülükleri toplamı bir önceki döneme göre yüzde 24.1 artarak 7.303.381.072’ye ulaştı. Beşiktaş’ın banka kredileri bir önceki döneme göre yapılan geri ödemelerle yüzde 9.7 azalışla 3.291.045.373 TL olarak gerçekleşirken, kulübün ödemek zorunda kaldığı finansman gideri ise 342.835.688 TL oldu.



BORÇ DA ZARAR DA ÇIKTI



TRABZONSPOR: Trabzonspor’un altı aylık geliri 661.3 milyon lira olarak gerçekleşirken, Bordo-Mavililerin ticari faaliyetlerinden zararları 550.232.698 TL; net dönem zararı da 853.804.666 TL oldu. Artan zararlar kulübün negatif olan özkaynaklarını bir önceki döneme göre yüzde 32.6 daha artırarak eksi 1.405.422.474 TL’ye yükseltti. Trabzonspor’un konsolide yükümlülükleri bir önceki döneme göre yüzde 27.3’lük bir artışla 4.793.747.779 TL’ye ulaştı.

