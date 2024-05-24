24 Mayıs 2024 Cuma

Şahsım devleti nasıl çöküyor (2): Ekonomi



Faşist bir ceza hukuku maddesi olarak “Etki Ajanı” önerisi...

OHAL ilanından bile geniş ve sert önlemleri içeren, “seferberlik ilanı” hakkını “Şahsa” tanıyan yeni kararname...



Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapmama kararı...



Milli Eğitim fonksiyonlarının bazılarının tarikatlara ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na terk edilmesi...



Sokak hayvanlarını katletme önerisi...



Mevduat faizlerinin yüzde 50’ye yükseltilmesi ve bu oranda sabit tutulması kararı.



Bütün bunlar gittikçe taban ve destek kaybeden otoriter bir iktidarın, “Şahsım Devleti Rejimi”nin çöküş belirtileri.



Şahsım Rejimi’nin çöküşünün Emniyet güçlerindeki ve yargı mekanizmasındaki görüntülerini dün, son olaylar ve bu sürecin belgelerini yayımlayan kitaplar bağlamında anlatmaya çalışmıştım.

Bugün sıra ekonomik çöküşün görüntülerinde!



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Yıl 2002, Aralık ayı; Erdoğan/AKP yönetimi iktidara gelmiş:



1 ABD Doları 1.37 Türk Lirası.



Yıl 2024, Mayıs ayı; aradan 22 yıl geçmiş, Erdoğan/AKP yönetimi hâlâ iktidarda:



1 ABD Doları 32.22 Türk Lirası.



ABD Doları 23 buçuk misli değerlenmiş.



Bir başka deyişle, Türk Lirası 23 buçuk kat değer kaybetmiş.



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Yıl 2003, Erdoğan/ AKP yönetimi iktidara gelmiş:



Enflasyon oranı TÜİK’e göre yüzde 18.4.



2024 yılı Mayıs ayı; aradan 22 yıl geçmiş, Erdoğan/AKP yönetimi hâlâ iktidarda:



2024 yılı ortasında enflasyon oranı TÜİK’e göre, yüzde 69.8.



2024 yılı ortasında enflasyon oranı ENAG’a göre, yüzde 124.3.



Sonuç olarak enflasyon oranı ENAG’a göre 6.7 misli, TÜİK’e göre 3.8 misli artmış.



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Bu iktidar, ülkeyi kalkındırmak yerine kendi oligarşisini zengin etmeyi hedeflediğinden dolayı, Türkiye’nin refahı için gerekli olan bütün iç ve dış tasarruf, borç ve yatırım kaynaklarını tüketti ama üretimi artırmadığı gibi, üretim kapasitesini ve verimliliğini da düşürdü.



Bu süreç sırasında, geniş halk kitleleri, orta sınıf ve özellikle de dar ve sabit gelirli emekçiler yoksullaştırıldı ve onlardan alınan para, oligarşinin yani iktidar yandaşlarının cebine aktarıldı.



İktidar, 22 yıl boyunca, benim hesaplamalarıma göre, ülkenin yaklaşık 4 trilyon dolar dolayındaki tüm gelirini ve bir miktar servetini kendi oligarşisine nakletti.



Ama yeniden üretim için yatırım yapmadığından ve üretim yapacak olan fabrikaları satıp tarım alanlarını da daralttığından sonunda iflas etti.



Mehmet Şimşek aracılığıyla izlenmeye çalışılan Ortodoks politikalar, yani klasik krizden çıkış modeli, iç ve özellikle dış kaynaklardan doğrudan sermaye ve/veya borç bulmak için, güven tesis etmeye yönelik ama bu hedefin de bu güven ve adalet eksikliği ortamında gerçekleştirilmesi pek olanaklı değil.



Özetle Şahsım Rejimi, devleti iflas ettirdi ve bu iflastan pek kurtarabilecek gibi de görünmüyor.



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Öyle bir rejim ki halkının güvenliğini, toplumun adaletini, ülkenin üretimini ve refahını sağlayamıyor.



Sizce ne kadar devam edebilir?

