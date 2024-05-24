Şahsım devleti nasıl çöküyor (2): Ekonomi
Şahsım devleti
nasıl çöküyor (2):
Ekonomi
Faşist bir ceza hukuku maddesi olarak “Etki Ajanı” önerisi...
OHAL ilanından bile
geniş ve sert önlemleri
içeren, “seferberlik
ilanı” hakkını
“Şahsa” tanıyan yeni
kararname...
Asgari ücrete ve
emekli maaşlarına
zam yapmama kararı...
Milli Eğitim
fonksiyonlarının
bazılarının tarikatlara
ve Diyanet İşleri
Başkanlığı’na terk
edilmesi...
Sokak hayvanlarını
katletme önerisi...
Mevduat faizlerinin
yüzde 50’ye
yükseltilmesi ve bu
oranda sabit tutulması
kararı.
Bütün bunlar gittikçe
taban ve destek
kaybeden otoriter
bir iktidarın, “Şahsım
Devleti Rejimi”nin çöküş
belirtileri.
Şahsım Rejimi’nin çöküşünün Emniyet güçlerindeki ve yargı mekanizmasındaki görüntülerini dün, son olaylar ve bu sürecin belgelerini yayımlayan kitaplar bağlamında anlatmaya çalışmıştım.
Bugün sıra
ekonomik çöküşün
görüntülerinde!
***
Yıl 2002, Aralık ayı;
Erdoğan/AKP yönetimi
iktidara gelmiş:
1 ABD Doları 1.37
Türk Lirası.
Yıl 2024, Mayıs ayı;
aradan 22 yıl geçmiş,
Erdoğan/AKP yönetimi
hâlâ iktidarda:
1 ABD Doları 32.22
Türk Lirası.
ABD Doları 23 buçuk
misli değerlenmiş.
Bir başka deyişle,
Türk Lirası 23 buçuk
kat değer kaybetmiş.
***
Yıl 2003, Erdoğan/
AKP yönetimi iktidara
gelmiş:
Enflasyon oranı
TÜİK’e göre yüzde 18.4.
2024 yılı Mayıs ayı;
aradan 22 yıl geçmiş,
Erdoğan/AKP yönetimi
hâlâ iktidarda:
2024 yılı
ortasında
enflasyon
oranı TÜİK’e
göre, yüzde
69.8.
2024 yılı
ortasında
enflasyon
oranı
ENAG’a
göre, yüzde
124.3.
Sonuç
olarak enflasyon oranı
ENAG’a göre 6.7 misli,
TÜİK’e göre 3.8 misli
artmış.
***
Bu iktidar, ülkeyi
kalkındırmak yerine
kendi oligarşisini
zengin etmeyi
hedeflediğinden
dolayı, Türkiye’nin
refahı için gerekli
olan bütün iç ve dış
tasarruf, borç ve
yatırım kaynaklarını
tüketti ama üretimi
artırmadığı gibi,
üretim kapasitesini
ve verimliliğini da
düşürdü.
Bu süreç sırasında,
geniş halk kitleleri,
orta sınıf ve özellikle
de dar ve sabit gelirli
emekçiler yoksullaştırıldı
ve onlardan alınan para,
oligarşinin yani iktidar
yandaşlarının cebine
aktarıldı.
İktidar, 22 yıl boyunca,
benim hesaplamalarıma
göre, ülkenin yaklaşık 4
trilyon dolar dolayındaki
tüm gelirini ve bir
miktar servetini kendi
oligarşisine nakletti.
Ama yeniden
üretim için yatırım
yapmadığından ve
üretim yapacak olan
fabrikaları satıp
tarım alanlarını
da daralttığından
sonunda iflas etti.
Mehmet Şimşek
aracılığıyla izlenmeye
çalışılan Ortodoks
politikalar, yani klasik
krizden çıkış modeli,
iç ve özellikle dış
kaynaklardan doğrudan
sermaye ve/veya borç
bulmak için, güven
tesis etmeye yönelik
ama bu hedefin de
bu güven ve adalet
eksikliği ortamında
gerçekleştirilmesi pek
olanaklı değil.
Özetle Şahsım
Rejimi, devleti iflas
ettirdi ve bu iflastan
pek kurtarabilecek
gibi de görünmüyor.
***
Öyle bir rejim ki
halkının güvenliğini,
toplumun adaletini,
ülkenin üretimini ve
refahını sağlayamıyor.
Sizce ne kadar
devam edebilir?
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