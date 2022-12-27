Muhalefet adayının belli olmaması iktidarı zorluyor

27 Aralık 2022 Salı

İktidar kime doğrudan doğruya saldırması gerektiği konusunda epey zor durumda görünüyor. Hedefte altılı masa var. Hem Erdoğan hem de küçük ortakları dillerine ancak altılı masayı dolayabiliyorlar. Yok plastikten bir masaymış, yok zillet ittifakıymış, yok şuymuş, yok buymuş.

Adayları belli olsa doğrudan kişiyi hedefe alacaklar. Bu henüz olmayınca boşa ateş ediyorlar. Bunun farkındalar, bu nedenle adayın açıklanması konusunda ısrarlarını sürdürüyorlar.

Aday ne zaman açıklanır? Seçim tarihi netleşmeye başlayınca diyebiliriz. Mesela şubat. Nisanın ikinci haftasından itibaren mayısın ortasına kadar seçimin yapılacağı yaklaşık olarak belli. 2.5-3 ay önce adayın açıklanması, ortada adayın kimliği konusunda gizli saklı bir durum olmadığı için, yeter de artar bile.

Zaten o döneme kadar parti liderleri sahada olacaklar. Şimdiden sahadalar. Her gün birkaç açıklama yapıyorlar. Kılıçdaroğlu mesela dün Erdoğan’ın kaybedeceğini anladığı anda, Yüksek Seçim Kurulu’na adaylığını reddettireceğini söyledi. Olur mu, bilmem ama Erdoğan adaylıktan hiçbir zaman vazgeçmez ve sonuna kadar sahada, meydanlarda kalacak ve vaat üzerine vaatte bulunacak, halkın tercihini etkilemeye çalışacaktır.

HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEZ

Devletin tüm güçleri, yargıdan Emniyet’e, valiliklerden kaymakamlıklara, devlet bankalarından Türkiye Vakfı içindeki şirketlere kadar her şey elindeyken... Üstelik siyasi olarak son derece kullandığı RTÜK gibi bir kurum muhalif veya gerçekçi haber veren kanalları karartma ve susturma görevini yerine getirirken.. Durmadan hakaret ve tazminat davalarıyla millet susturulurken... İnternet üzerinde dezenformasyon adlı susturma, kapatma yasası ile internet medyasını yüksek cezalarla yayın yapamaz duruma getirme olanakları elindeyken...

Erdoğan’ın sahadan çekileceğini Kılıçdaroğlu’nun da hiç düşündüğünü sanmıyorum, ama bu tür siyasi polemiklerin bu dönemde yapılır.

CHP-İYİ Parti ilişkisi

İYİ Parti’nın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusundaki çekinceleri, aslında CHP lideri ve adayını hırpalayarak yıpratmak ve CHP seçmeninden oy devirmek amacını mı taşıyor? Bence öyle.

Altılı masa içinde herhangi bir başka aday dile getiriliyor mu?

Hayır.

Bence ağırlık olarak, altılı masanın üzerinde uzlaşacağı aday sonunda Kılıçdaroğlu olacak gibi gözüküyor.

Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta, aday ilan edilinceye kadarki süreçte parti yararları ençoklaştıralım derken kendi adaylarını kendi aralarında yıpratabilecekleri gerçeğidir.

Ha, Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday üzerinde uzlaşıları varsa, ve bu yıpratmayı da bu amaçla kullanıyorlarsa ayıp ediyorlar. Her neyse durumu açıklasınlar, en azından desinler ki Kılıçdaroğlu dahil, birkaç aday üzerinde duruyoruz.

Altılı masadan ise kimse düşmez.

Çünkü düşen kaybedecek ve silinecektir.

(*) Kılıçdaroğlu’nun iletişim grubundan bir kişiyle sohbet ederken “Erdoğan’ın aslında sahaya çıkacak durumu olmadığını ve seçim sürecini birkaç merkezde yapacağı konuşmalarla atlatacağını” söylemesi, aslında son derece yanlış ve karşılarındaki rakibi tanımamaktan kaynaklanan bir hayal olduğunu söylemeliyim. CHP’nin bu tür görüşlere itibar etmeyecek kadar deneyimli olduğunu biliyorum.