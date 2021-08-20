Günah keçisi CEHAPE

20 Ağustos 2021 Cuma

Maşallah, AKP iktidarı üzerine hiçbir sorumluluk, hiçbir kusur yapışmıyor. Tıpkı teflon tava gibi! AKP Genel Başkanı (bu anlayışla) orman yangınları hakkında şöyle konuşuyor: “Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye’de muhalefetin terörü esiyor. Türkiye’de ‘yalan terörü’ var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri ‘algı operasyonu’ diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür.”

İzmir depremi sırasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında: “Yaşanan her felaket bir derstir. Ama ana muhalefetin başındaki zat, beşinci gün yaptığı turistik ziyarette ‘Hâlâ enkazlar kaldırılmadı’ diyor. Bir işi bilirsin, konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun. Sus da adam sansınlar” demişti.

Tufan benzeri, önüne çıkan her şeyi alıp götüren sellerin maddi nedenlerini es geçip “Bütün bu afetlerin neyi, nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar ekrana çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. Bugüne kadar bir gramlık iş üretememiş olanlar ileri geri konuşuyor.”

Başta CHP olmak üzere muhalefet, uzmanlar, görgü tanığı gazeteciler, 600 metrelik yatağı 15 metreye indirilen derede, dere yatağına yapılan evlerden, gecekondu gibi yapılan HES’ten söz etmeyecekler de AKP’ye övgü mü düzecekler?

***

Yangın ve sel felaketleri yetmezmiş gibi 11 Ağustos günü Ankara’da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallede çıkan kavgada bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ırkçı gruplar Suriyeli avına çıkmış. Gazetelerden aktarıyorum: “Ankara Altındağ’da Battalgazi Mahallesi’nde dün gece Suriyeli bir gencin, mahalledeki iki genci bıçaklamasının ardından başlayan gerginlik ırkçı grupların Suriyelilerin evlerini taşlaması, dükkânları tahrip ederek yağmalamasıyla devam ediyor. Yaşanan kavgada bıçakla ağır yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın kaldırıldığı hastanede vefat etti. Polisin gözü önünde ‘Ya Allah bismillah Allahüekber’ sloganları atan ırkçı gruplara polis herhangi bir müdahalede bulunmadı. Polis, öğleden sonra mahalledeki Suriyelilerin önemli bir bölümünü otobüslerle tahliye etmişti.”

Gene gazetelere göre: “Bugün olaylarla ilgili çeşitli operasyonlar gerçekleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 76 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet, gözaltına alınan kişilerin vatandaşları provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçekdışı paylaşımlarda bulunduklarını ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıklarını açıkladı. Gözaltına alınanlardan 38’inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticaretini vb. yapma suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.”

Gözaltına alınan 76 kişinin ve benzerlerinin, mahalleye dışarıdan getirildiğini medyada okudum ve duydum.

***

13 AĞUSTOS 2021 TARiHLİ BAZI GAZETE MANŞETLERİ:

Yeni Şafak: “Bu kandan siz sorumlusunuz”: (Kılıçdaroğlu, Akşener, Tanju Özcan ve Ümit Özdağ’ın fotoğrafları.)

Yeni Akit: “Sizin Eset’ten farkınız ne?”

Milat: “CHP’nin ırkçı mülteci politikası tehlikeli boyuta ulaştı. Provokasyona gelmeyin.”

Diriliş Postası: “Sizin eseriniz” Emri kim verdi? (İlay Aksoy, Ümit Özdağ, Nevşin Mengü, Tanju Özcan’ın fotoğrafları)

***

Çıkan olayların sorumlusu CHP, muhalefet ve bazı insanlar imiş... Polisin gözü önünde “Ya Allah bismillah Allahu ekber” diye tekbir getiren saldırgan kalabalığın arasında CHP’nin kışkırtmasına (!) kanacak bir tek saldırgan çıkar mı? Çıkmaz! Türkiye “Ya Allah bismillah Allahüekber” diye kükreyenlerin kim olduğunu çok iyi bilir! Benim yazmam gerekmez!

***

Ankara’nın Altındağ’ının Battalgazi Mahallesi’nde Suriyelilerin işi ne? Mahalleye yerleşmişler, kimileri dükkânlar ve işyerleri açmış, kimileri asgari ücretin altında çalışarak vatandaşların işsiz kalmasına yol açmış... Hastanelerde öncelikleri var, ilacı bedavaya alıyorlar, vergi vermiyorlar, bankada hesapları var. Hükümetin has evlatları... Yani iyi olmasa da bir kurulu düzeni bozmuşlar, vatandaşı tedirgin edip rahatını kaçırmışlar.

Aralarında, başta IŞİD olmak üzere İslamcı militanlar varmış ve mahallelerden gençleri kandırıp Suriye’ye gönderiyorlarmış...

***

Bu Suriyeliler ülkemize AKP hükümetinin davet ve yüreklendirmesiyle gelmedi mi, hükümet göçü kolaylaştırmak için sınırları açmadı mı? Bu Suriyelileri, Esad’a karşı koz olarak kullanmayı planlamadı mı? Hesap sorulması gereken teflon AKP iktidarı, yalan söyleyen, gerçeği saptıran AKP ikdidarı ile yandaş besleme medyası ama “şu adı batasıca CEHAPE yok mu?”