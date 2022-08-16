İslamcı örgütlü yobazlık

16 Ağustos 2022 Salı

Bir önceki yazımı (14.8.2022) doğrulayacak iki İslamcı faşizmi söz konusu:

1- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı.

2- Petros İmvrios, Lambros Kafkulas ve Troia Trio’nun sahneye çıkacağı Gökçeada Meryem Ana Panayırı iptal edildi. (Ama edilmemiş. Aşağıda okuyacaksınız.)

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Balıkesir Burhaniye’de yedincisi yapılacak olan Zeytinli Rock Festivali’ne Burhaniye Kaymakamlığı izin vermedi. Kaymakamlığın organizasyon şirketine gönderdiği resmi yazı şöyle:

“Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17-21 Ağustos tarihlerinde ilçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivalilerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir.”

Kaymakamlığın işaret ettiği “yoğun şikâyet ve yakınmalar”ın kaynağını 12 Ağustos 2022 tarihli Sözcü gazetesinde gördüm: İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi. Bu türden yasaklamalarda genellikle parmağı olan cemiyetin kamuoyuna yazılı olarak yaptığı duyuruda yer alan iddiaları şöyle: “Alkolün, uyuşturucuların kullanıldığı taciz, tecavüz, fuhşun aleni bir şekide yapıldığı...”

Bu iddialar doğruysa bunların Emniyet’te, yargıda kayıtlarının olması gerekir ki o zaman imam hatip çıkışlı olduğu yazılan kaymakam yasaklama nedeni olarak “vatandaş şikâyetleri”ni değil, sabıka kayıtlarını gösterirdi.

İlim Yayma Cemiyeti’yle ilgili olarak internette bulduğum bilgi şöyle:

“İlim Yayma Cemiyeti 17 Ekim 1951 günü ‘Milli ve manevi değerleri korumak’ amacıyla İstanbul’da kuruldu. Cemiyetin en önemli amaçlarından birisi imam hatip okulları açtırmak ve buralarda okuyan öğrencilere burslar vermek. 1968 gençlik hareketinin yoğun eylemler yaptığı günlerde ise Gladyo tarafından sokak eylemlerine yönlendirildiler ve solcu öğrencilere karşı kışkırtıcı eylem ve provokasyonlarda bulundular. AKP döneminde ise en büyük atılımı yaptı. El üstünde tutuldu. İlim Yayma Cemiyeti’nin ön ayağı ise Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği’dir. Bu dernek dönemin sol görüşlü grupları ile mücadele yürütmüştür. FETÖ lideri Fethullah Gülen de bu yıllarda Erzurum’da Komünizmle Mücadele Derneği’nin kurucuları arasında yer almıştır. Vakıf ayrıca CIA’nın 10 Kasım 1953 tarihli raporunda şöyle anlatılıyor: ‘İlim Yayma Cemiyeti, Arap Gizli Servisi’nin gizli adı olup, amacı, Arapçanın konuşulması ve yazılmasının yasak olduğu tüm ülkelerde, imamları ve vaizleri eğitmek için gizli okullar kurarak bu okulları fonlamaktır.’” (Aydınlık, 20 Mart 2017)

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Gökçeada Meryem Ana Yortusu’nun ve panayırının iptali: 15 Ağutos Hırıstiyan âleminin en önemli günlerinden biridir. Göğe Alınış Yortusu 15 Ağustos’ta Katolik ve Ortodoks kiliselerinde kutlanmaktadır. Bu nedenle, diyaspora Rumları dünyanın dört bir yanından Gökçeada’ya gelir. Temennim şu ki Gökçeada Meryem Ana Panayırı’nı yasaklayan makamlar Meryem Ana Yortusu’nu da yasaklamış olmasınlar. Yoksa Vatikan’daki papalık ve İstanbul’daki patrikliğin dünya çapında tepkilerine yol açılır.

Elime geçen kaymakamlık duyurusuna göre, Tepeköy Geleneksel Meryem Ana Panayırı’nı kaymakam yasaklamamış, (meğer) İmroz Eğitim ve Kültür Derneği panayırı yapmaktan vazgeçmiş. Meryem Ana Yortusu’na gelince herhangi bir yasaklama söz konusu değilmiş. Özetle: Duman var ama ateş yokmuş...

Özür: Bir önceki yazımda, “le fascisme”i, “la” ile yazmışım, özür dilerim.