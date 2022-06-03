Melek Mosso konusunda

03 Haziran 2022 Cuma

Melek Mosso’yu da günümüzün mürteci zorbaları sayesinde tanıdım. Tanıdığım için son derece mutluyum ve yurttaşım olduğu için de ondan sorumluyum: Onun özgürlüğünden, kendini ifade etme, işini (şarkıcılık) özgürce yapma konusunda sorumluyum; onu mürteci din zaptiyelerine karşı korumak zorundayım.

Şarkıcı Melek Mosso’yu hiç dinlemedim, olsun ama onun mesleğini yapmasına ancak (varsa) yasalar engel olabilir. Onun dışında engelleme girişimleri ve engellenmesi yasalar ve insan haklarına aykırıdır. Hele hiçbir bireyin, örgütün, sivil toplum örgütü, siyasal parti, dernek, tarikat-marikat ya da mensuplarının aşağıdaki açıklamayı yapma hakkı yoktur. Ortak açıklamayı, gazetelere göre İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı yapmış:

“Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali’nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Ispartamızda yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz”

Bu açıklamayı yapan, biri dernek öteki vakıf olan iki tüzel kişilik sanki Suudi Arabistan’daki, Afganistan’daki “Din Zaptiyesi”. Bugün Melek Mosso’nun şarkı söylemesini engelleyen IŞİD kafalı mürteci yarın benim Isparta ya da başka bir yerde şiir okumama, konferans vermeme karşı çıkabilir. Ülkedeki yolsuzluk, hırsızlık, devlet garantisiyle yapılan köprü, tünel ve benzerleri kazıklardan, eşitsizlik ve adam kayırmalardan, kadın cinayetlerinden, çocuk (kız, erkek) tacizlerinden rahatsız değiller, bunlar onların meşrebine, inanç ve geleneklerine, milli ve manevi değerlerine pek uygun ama kötüledikleri Melek Mosso’nun Isparta’da şarkı söylemesi uygun değil. Melek Mosso halkı ahlaksızlığı özendiriyormuş... Hadi canım sen de... Saray’a yılışsaydı baş tacı ederlerdi...

Melek Mosso’nun kimliğini internette buldum. Şöyle yazıyor: 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı’nda bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra güzel sanatlar lisesinde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli müzik yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

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Hayatı ve gördüğü eğitim Melek Mosso’ya saygı duymam ve onu savunmam için gerekli. O bir öğretmen. “Özgür bir kadın” olduğu için ona hayran olmak zorundayım. Yasal, saygın ve onurlu bir işi var, alnının teriyle ekmeğini kazanıyor. Ya siz mürteci efendiler ve beyler, sizler ne yapıyorsunuz?