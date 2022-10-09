RTÜK denen AKP kılıcı

09 Ekim 2022 Pazar

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 6116 sayılı kanun 15/2/2011 günü TBMM’de yasalaşmış. Demek oluyor ki RTÜK’ün iktidarın kılıcı olarak tasarlanıp üretilmesi AKP’nin marifeti.

MADDE 1- (1) Bu kanunun amacı; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idari, mali ve teknik yapıları ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun kuruluşu, teşkilatı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dikkatinizi “ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması” bölümüne çekmek isterim. Çünkü RTÜK denen “teşkilat” görevini “ifade ve haber alma özgürlüğüne engel olmak” şeklinde tercüme ediyor. Oysa tersi! Bu denli fahiş terslik nasıl olur diye meraklanıp üyelerin seçilmesiyle ilgili maddeyi bulmak için yasayı okumaya başladım ve ilgili maddeyi buldum:

MADDE 35- (1) Üst Kurul, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az on yıl süreyle görev yapmış, mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve devlet memuru olma niteliğine sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce seçilen dokuz üyeden oluşur.

(2) Seçim için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve Üst Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca seçilir. Ancak, siyasi parti gruplarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

RTÜK ÜST KURUL ÜYELERİ

1- Ebubekir Şahin, Başkan, AKP (Halkla İlişkiler, gazeteci) 2- Orhan Karadaş, Başkan Vekili, AKP (Basın yayın, gazeteci) 3- Taha Yücel, Üye, AKP (Mühendis, memur -istifa etti-) 4- İlhan Taşcı, Üye, CHP (Gazetecilik, gazeteci) 5- Nurullah Öztürk, Üye, AKP (Siyasal Bilgiler, memur) 6- Ali Ürküt, Üye, HDP (İşletme Fakültesi) 7- Okan Konuralp, Üye, CHP (Sosyolog, gazeteci) 8- Mehmet Daniş, Üye, AK Parti (Hukuk fakültesi, avukat) 9- Deniz Güçer, Üye, MHP (İletişim Fakültesi, gazeteci)

4 üye AKP, 1 üye MHP, 2 üye CHP, 1 üye HDP: Siyasal partilerin TBMM’de temsil oranına göre Üst Kurul üyesi seçersen buna tasarlanmış cinayet denir. Bu da RTÜK’ün iktidar kılıcı olmak için kurulmuş olduğunun kanıtıdır. Gazeteci sıfatına sahip üyelerin kaçı gerçekten gazeteci, bunu yazımın dışında bırakıyorum ama aralarında bir tane bile televizyoncu, bir tane radyocu yok. Aralarında birkaç tane radyo-televizyoncu bulunsaydı, canlı yayınlarda konukların konuşmalarından dolayı yayıncı kanala ceza ver(e)mezlerdi.

Var olduğunu biliyorum ama gene de Fransa Büyükelçiliği’ne sizde bizim RTÜK benzeri bir şey var mı diye bir mesaj gönderdim. Kibarca cevap verdiler: Odiyovizüel Yüksek Kurulu (le Conseil supérieur de l’Audiovisuel CSA) varmış Fransa’da, bilgi almak için https://www.csa.fr/. sitesine başvurmamı tavsiye ettiler. Baktım, dokuz kişilik kurula ilk seçimde üyelerin nasıl seçildiğine dair bir bilgi bulamadım, ama iki yılda bir üç üyenin değiştiğini öğrendim. Değişen üyeleri, her biri bir üye olmak üzere cumhurbaşkanı, senato başkanı ve ulusal meclis başkanı seçiyormuş. Demek ki üyeleri siyasal partiler seçmiyor. Tuzak burada. Çünkü parti temsilcileri sadece partilerinin görüşleri doğrultusunda oy verir. Buna göre günümüz RTÜK’ü mevcut iktidarın (AKP+MHP) resmi kurumudur. Bu nedenle fahiş yanlışın devam etmemesi için bu haliyle mutlaka kaldırılmalıdır.

RTÜK’ün en önemli görevi Türk dilinin korunması olmalıdır. Ama siyasi hafiyelik yaparken buna zaman kalmıyor. Oysa televizyon haberleri “detay”dan boğulmak üzere. Merak ediyorum AYRINTI cüzamlı mı ki DETAY’la oynaşıyorlar?!