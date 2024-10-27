4 büyüklerin borç yapılandırması (2)

27 Ekim 2024 Pazar

Bugünkü ikinci yazımda; 4 büyük kulübün borç yapılandırma anlaşmasına göre, anlaşma koşullarında kulüp kredilerine uygulanacak faizler, nakit akışı, teminatlar, krediye mahsup edilecek gelirler, ticari faaliyetlerde uyulması gereken zorunluluklar nelerdi buna bir bakalım. 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran-31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (yayın, sponsorluk-reklam, isim hakkı, gişe, ticari oran, diğer vb.) toplamı, asgari yüzde 50’sine tekabül eden bir tutarda ana para, faiz ödemesi yapılacaktır. 2022-23 sezonundan itibaren sezon içinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer, UEFA vb.) yüzde 50’si konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında vadesi gelen borçların ödenmesinde kullanılacaktır. Kredilere cari TL referans faiz oranı +1.5 faiz uygulanacaktır. TL referans faiz oranındaki değişme, kulüp kredi faizlerine doğrudan yansıtılacaktır. Kulüp gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacaktır.

Yapılandırmaya giren dört kulübün kredilerine uygulanan TL referans faiz 19 Mart 2021’de yüzde 18.5 civarındaydı, bugünlerde yüzde 50’ler düzeyinde. Buna göre kulüplerin kredilerine uygulanan TL Ref+1.5 faiz ile 2021 Mart’ında kredilere tahakkuk eden faiz toplamı yaklaşık 2.8 milyar TL dolayındaydı. Kulüp başına ortalama faiz yükü 700 milyon TL düzeyindeydi. Ne var ki izleyen yıllarda artan faiz oranları sonucu toplam finansman yükü 2021-2024 arası yüzde 129 artarak 6.4 milyar TL’ye; kulüp başına da ortalama 1,6 milyar TL seviyesine yükseldi. Yani, kulüp başına ortalama finansman yükü 2021’e göre yaklaşık 900 milyon TL artış kaydetti.

Bugünkü finansal verilere göre, kulüplerin katlanmış oldukları finansman yükü toplam gelirlerinin ortalama yüzde 35’ini oluşturuyor. Finansal olarak kulüpleri zorlayacak düzeye ulaşmış finansman maliyetleri sürdürülebilir mali yapıyı tehdit eder noktaya geldi. Trabzonspor’un geliriyle kıyaslandığında finansman yükü yüzde 59’a yaklaşmış vaziyetteydi. Trabzonspor yönetimi 2023 ve 2024’te elde ettiği sponsorluk gelirleriyle, kulübe önemli yük getiren finansal maliyeti sıfırladı. Kulübün hâlâ 4.4 milyar TL borcu bulunsa da banka kredileri, toplam gelire göre ihmal edilebilecek bir seviyede bulunuyor. Trabzonspor’un Bankalar Birliği anlaşmasından çıkması kulüp için doğru ve stratejik bir karar. Rekabet güçlerini olumlu etkileyecek, mali sürdürülebilirliği destekleyecek nitelikte. Ne diyelim, darısı diğer kulüplerin başına.