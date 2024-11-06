Tuğrul Akşar
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Verginin futbola katkısı (2)

06 Kasım 2024 Çarşamba

Futbol ve vergi ilişkisindeki ikinci yazımda bugün farklı detaylara yer vereceğim. Süper Lig’de futbolcu vergilendirme oranları normalmiş gibi görünüyor. Hatta bazı Avrupa ülkelerinden yüksek bir vergi oranına sahibiz. Ne var ki burada üç önemli sorunla karşı karşıyayız. Etkin denetim olmadığı için beyanda bulunan oyuncu sayısının az olduğunu, tahakkuk eden verginin tahsil oranının düşük bulunduğunu, vergi sorumlusu sıfatıyla futbolculardan vergi tevkifatı yapan kulüplerin kestikleri vergileri maliyeye yatırmakta zorlandıklarını düşünüyorum. Daha önce beyanname vermemiş ve hep net ücretlerle anlaşma yapmış, tevkifatla dahi muhatap olmamış bir sektörün disipline edilmesi, ciddi bir kamu iradesi gerektirir. Bunun sağlanmasının önünde futbolun özgünlüğü nedeniyle sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. 

Ülkemizde futbolun vergiye değil, verginin futbola katkısı var. Vergi kaybına yol açan yukarıda belirlediğim üç konuda yol alınmaksızın, futbolculara vergi inceletmesi başlatmak göze ve kulağa hoş gelen bir şey gibi görünüyor. Esas önemli olan bu temel konularda maliyenin denetim ve izlemesini sıkılaştırması gerekiyor. Vergi kaybına yol açan kişi ya da kurumlara bir ayrım yapılmaksızın vergi cezalarının tarh edilerek, bunların tahsil edilmesi bir kamusal yükümlülüktür. Buradaki vergi ziyaı önemli bir tutara ulaşıyor. Yılda milyonlarca Avro kazanan oyuncu ve teknik kadrolardan tahsil olunamayan her kuruş vergi, bu kişi ya da kurumlara sağlanan bir vergi sübvansiyonudur. Bu da sosyal adaleti derinden etkileyen, toplumsal vicdanı yaralayan önemli sosyal ve ekonomik bir olaydır. 

Türkiye Futbol Federasyonu’na bu konuda bir de çağrı yapmak istiyorum. Futbolda kulüplerden, oyunculardan ya da teknik kadrolardan tahsil olunmayan vergilerin açıklanmasında lütfen şeffaf olun. Tahsil olunmayan vergileri kişi ya da kurumlarıyla sitenizde açıklayın. En çok vergi veren oyuncu, teknik kadroları da ödüllendirin, takdir edin, bunları da resmi web sayfanızda ilan edin. Bu şeffaflığın sağlanması toplumsal olduğu kadar vicdani de bir görevdir.


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