Zeynep Oral
Zeynep Oral [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Aklım seçimde, kalbim Elçin’de...

31 Mart 2024 Pazar

Dün akşam başlayan seçim yasakları, bu gece 12.00’ye dek sürüyor. Elbet yasak cumhurbaşkanı ve yandaşları bağlamaz ama bizleri bağlıyor. O nedenle susss...

Zaten yasak olmasa da bugün içimden pek öyle konuşmak gelmiyor çünkü dün can dostum, üç kuşak arkadaşım Elçin Telci Öngüt’ü sonsuzluğa uğurladık. Tamam, hiç kimse dünyaya kazık çakmayacak. Tamam, daha doğduğumuz an, ölüme doğru yaklaşıyoruz. Tamam, bu dünyada gelip geçiciyiz, bir gün hepimiz öleceğiz. Bunları bilmez değilim. Ama yine de... Yine de işte “Her ölüm erken ölümdür”.

Çocukken, büyükanne, büyükbabaları, sonra anne ve babalarımızı, teyzeleri, amcaları yitiriyoruz. Ah araya kazalar, hastalıklar girmese, ölüm sırayı şaşırmasa diye yalvarıyoruz; yakarışımız işe yaramadığında kahroluyoruz; sonra sıra eşe dosta ve yaşıtlarımıza geliyor.

Kimi zaman öyle bir kayıp yaşıyorsunuz ki sanki dünya resmen boşalıyor ve artık sizi hiçbir ölüm, hiçbir kayıp üzemez sanıyorsunuz. Ne büyük yanılgı! Üst üste sevdiklerinizi yitirdikçe bir daha hiç akmaz sandığınız gözyaşlarını durduramaz oluyorsunuz. Her kaybın farklı bir yeri olduğunu anlıyorsunuz.

Yaş almanın en acı yanını keşfediyorsunuz: Yalnızlaşıyorsunuz.

Elçin’in, annesi Minnoş (Münevver) teyzeden aldığı gözleri Bodrum denizi mavisiydi. Zekâsını kimden aldı bilemiyorum. Babıâli’nin en renkli, en dik duruşlu ekonomi yazarlarından, namussuzların korkusu, 53 yaşında yitirdiğimiz Gülçin Telci’nin ablasıydı. Ülkeye çocuklar için eğitim oyuncaklarını ilk getirenlerden, editörlük yapan Ergin Telci’nin kız kardeşiydi. İbrahim Öngüt’ün bilge karısı; Memo Öngüt’ün arkadaşı ve annesiydi.

Elçin’in içinde, muzip, yaramaz, ele avuca sığmaz, afacan bir çocuk ve bilge bir cadı bir arada barınırdı. O yüzden sohbetine, öngörülerine, komikliklerine, kendisiyle dalga geçebilmesine hiçbirimiz doyamazdık. Gülçin yaşıtımdı. Küçükken, Elçin abla olarak bize tepeden bakar, hiç yüz vermezdi. Gülçin’den sonra daha bir sarıldık birbirimize. İnatçı, tuttuğunu koparan, dikbaşlı arkadaşım, aynı zamanda muhteşem bir dinleyici, yol gösterici, hayata sımsıkı sarılan, hayatı, dostluğu arkadaşlarını kucaklayan, sarmalayan bir kişiliğe sahipti. O nedenle hepimize dokundu.

Daha yenilerde, Arif Keskiner için CRR Salonu’nda düzenlenen veda töreninde tam yanımda oturuyordu ve bana şunu anlattı:

Bir cenazede tam tabutun önünde dururken hoca gelip arkaya geçmesini söylemiş. Elçin’in yanıtı şöyle olmuş: “Ben, anamı, babamı, kocamı, küçük kardeşimi, ağabeyimi gömmüş bir insanım. Nerede duracağıma siz değil ben karar veririm” demiş ve yerinden kıpırdamamıştı. İşte benim dik kafalı arkadaşım!

Daha bir hafta önce İstanbul’un güneşli bir öğle vaktinde, evinin bahçesinde birkaç arkadaşını ağırlıyordu. Elbet “N’olacak bu Türkiye’nin hali” sohbetindeydik. Kızgındı, Bodrum’a dönüp oy kullanmama kararı almıştı. Ona uzun uzun anlattım, ikna oldu, kararını değiştirdi. Hemen organizasyonu yaptı, dün Bodrum’a gidip oyunu kullanacaktı. Olmadı! (Muğlalılar, Elçin için de oyunuzu kullanın!)

Elçin sağlık sorunlarıyla hiç yakınmadan, dışa vurmadan kahramanca savaşıyordu. O son buluşmamızda, o güzelim bahçede ona Halil Cibran’ın sözünü anımsattım:

“İstek hayatın yarısıdır. İsteksizlik, kayıtsızlık ise ölümün yarısı.” Kahkahasını patlattı “Yaşşşa be!” dedi. “İşte budur! Ben istekliyim! Yaşasın hayat!” diyerek uğurladı bizleri.

Hoşça kal sevgili arkadaşım.

Özür dilerim: Bu, kişisel bir yazı oldu. Kalbim Elçin’de, aklım sandıkta. Umarım bugün hepiniz oyunuzu kullandınız, kullanacaksınız. Umarım komplo teorileri doğru çıkmaz. Umarım elektrikler kesilmez. Aman ha bugün siz siz olun, tüm kedileri evde tutmaya çalışın!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Aklım seçimde, kalbim Elçin’de... 31 Mart 2024
Küçük kırgınlıklar büyük resmi gölgelemesin! 28 Mart 2024
PEN Şiir Ödülü sahibi Enis Batur: Yaşasın hayatı çoğaltan şair! 24 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Çocuklarımızı koru(ya)muyor muyuz?
Özdemir İnce
Özdemir İnce Seçim günü bit kırmak
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Hey Türkiye Nasılsın?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Satılık İnciller, satılık silahlar
Zeynep Oral
Zeynep Oral Aklım seçimde, kalbim Elçin’de...
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Bu yurdu sevmemek mümkün değil!
Ahmet Tan
Ahmet Tan Ne yereli genel genel...
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Kesik kulağın mesajı
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Paris’e kadın eli
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Enflasyon en büyük endişe kaynağı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu
Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!

Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!
Oy kullanma saatleri hangi illerde farklı?

Oy kullanma saatleri hangi illerde farklı?
Doğalgazda nisan tarifesi belli oldu

Doğalgazda nisan tarifesi belli oldu
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Turgut Altınok’un hakkındaki ‘A Takımı’ iddiaları: 29 yıl önceki dilekçeler, emniyet ifadeleri, dava dosyaları ve öldürülen Erdal Yıldırım

Turgut Altınok’un hakkındaki ‘A Takımı’ iddiaları: 29 yıl önceki dilekçeler, emniyet ifadeleri, dava dosyaları ve öldürülen Erdal Yıldırım
Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu

Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu