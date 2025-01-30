Hepimiz oradaydık

30 Ocak 2025 Perşembe

“Hayır yok, bu kadarı yetmez.” Yazıya bugün böyle başlayabilirdim. “Madem artık hukuk adalet hak getire, kaybettiğiniz tüm belediyelere kayyum atayın, canınızı sıkan tüm gazetecileri gözaltına alın, ele geçiremediğiniz tüm sanatçıları tutuklayın” diye ciddi (!) önerilerde bulunabilirdim.

“Hoppala! Hakaret de diziler de Gezi’ye bağlandı! Şaşırdık mı” diye sorabilir; “Barış’a, Şirin’e, Muhteşem Süleyman’a dokunma” diye slogan atabilirdim. Ama içimden komiklik yapmak gelmiyor!

Çetin Altan’ı anıp “Canım bugün yazı yazmak istemiyor” deyip bitirebilirdim.

Bunlar yerine Hatay’ın seçilmiş TİP milletvekili, halen hapiste tutulan Can Atalay’ın geçen yıl yayımladığı mesajı paylaşmayı yeğledim.

BUNCA KORKULAN GEZİ NEDİR?

“2013 yılı, İstanbul’da Gezi Parkı’nda başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan büyük protestonun yılıydı. 2013 yurttaşların, kamusal alanlarımızın, doğanın ve halkın taleplerinin yok sayılmasına karşı güçlü bir tepki gösterdiği yıldı.

Taksim Dayanışması, mimarlar, şehir plancıları, avukatlar, kent hakkı savunucuları, ekoloji örgütleri, toplumsal mücadele örgütleri ve siyasi partilerin oluşturduğu geniş bir koalisyondu. Amacı, Gezi Parkı, AKM başta olmak üzere kent hakkını ve aynı zamanda demokratik haklarımızı savunmaktı. Taksim Dayanışması olarak barışçıl bir şekilde kentin, kentte yaşayan yurttaşın haklarına sahip çıktık ve halkın taleplerini dile getirdik.

Gezi Direnişi, özgürlük, demokrasi ve adalet taleplerimizin bir yansımasıydı. Yurttaşın barışçıl ve kararlı eylemleri, hepimize büyük bir ilham kaynağı oldu.

Gezi, bir yan yana gelişin vesilesidir. Toplumsal/siyasal yaşamınıza getirdiği yenilik farklılıkların temaslarına vesile olmasıdır. Gezi, birçok bakımdan Türkiye’de toplumsal mücadelenin gücünü ve dayanışmasını gösteren bir dönüm noktası oldu.

Gezi, toplumsal mücadelelerin seyrine önemli etkilerde bulundu. Gezi’den sonra, toplumumuz hak arama mücadelelerine daha kararlı bir şekilde sahip çıkmaya başladı. Yurttaşlar, demokratik haklarını savunmak ve adalet talep etmek için daha cesur ve kararlı adımlar atmaya başladı. Soma’da, Aladağ’da, Çorlu’da ve Hendek’te katliamlara karşı öncekilerden daha güçlü ve kararlı mücadele verilmesinin ilhamı Gezi’dir.

Gezi’nin mirası, on birinci yılında da demokrasi ve adalet mücadelemizde bize yol göstermeye devam ediyor. Bu süreç, sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda geleceğimiz için de bir ilham kaynağıdır. Yurttaşın, kentlerimizin, doğamızın haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Ne mutlu ki on birinci yılında milyonlarca yurttaş, ‘Biz de Gezi’deydik, biz de oradaydık’ demeye devam ediyor. Bizler bu sahip çıkma, dayanışma ruhunu hep yanımızda hissettik. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Memleketin sorumluluğuna ortak olmak; demokratik bir iklim için mücadele, adaletin yerini bulması, hepimizin güncel sorumluluğudur. Hepinize kucak dolusu sevgiler.”

YARATICI YAZIN ATÖLYESİ

Bu yazıya başlarken öyle mi yazsam, böyle mi yazsam derken aklıma geldi. Sizlere bir de haberim var:

PEN Yazarlar Derneği, her yıl Yaratıcı Yazın Atölyesi düzenler. Artık gelenekselleşti. Önümüzdeki cumartesi başlıyor. 1 Şubat-5 Nisan arasında yine yazar Zeynep Aliye öncülüğünde yapıyor. Her cumartesi 14.00-16.30 saatleri arasında toplam 25 saatlik bir programı kapsıyor. Katılımcılara etkileşimli bir eleştiri ortamı sağlamayı amaçlayan atölye, yaratıcılığını daha üst noktaya taşıyabilmek ve edebiyatla dopdolu bir zaman geçirebilmek isteyenlere müthiş bir fırsat sunuyor. Başvuru telefonu: 0533 266 50 34 Benden söylemesi.