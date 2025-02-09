O sözler ki unutulur...

09 Şubat 2025 Pazar

“Maalesef son zamanlarda siyasetin gölgesinin düştüğü şeklinde bir izlenim kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu da demokratik hukuk devleti ilkesini zedelemektedir. Ülkemizde demokrasi bir seçim metoduna dönüştürülmektedir. Halbuki demokrasi sadece seçimlerden ibaret değildir. Aynı zamanda yargı ve yargıç bağımsızlığı demektir. Eğer bu çiğnenirse demokratik bir görüntü altında baskıcı bir düzen kurulmuş olur. HUKUK HERKESE LAZIMDIR. DEMOKRASİ HUKUKSUZ YAŞAYAMAZ. Şimdi vatanseverlik demokrasiye sahip çıkmaktır. Adalet, gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır.”

Doğru söze ne denir? Alkışlar, alkışlar, alkışlar!

Bu sözler sanmayın ki muhalefet liderlerinden ya da iktidarın deyişiyle “vatan hainlerinden” gelmektedir. Hayır bu sözler Erdoğan’ın şahsına ait. Tam 27 yıl önce İstanbul belediye başkanıyken söylemiş. Bulup çıkaran ve paylaşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a, çok teşekkürler. Biz unutmuştuk, o hatırlattı.

SÖZ VAR-SÖZ VAR

“O sözler ki kalbimizin üstünde/ Dolu bir tabanca gibi/ Ölüp ölesiye taşırız/O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan/ Uğrunda asılırız.”

Attilâ İlhan’ın bu dizeleri ne çok ne çok kullanıldı. Hele duruşmalarda. Anımsarım Server Tanilli de savunmasını bu sözlerle sonlandırmıştı.

Gelin görün söz var, söz var. O sözler ki verilir ama tutulmaz. O sözler ki anında unutulur. O sözler ki sabun köpüğüdür, uçar gider. O sözler ki birinin ağzında övgü, ötekinde hakaret sayılır. Kimi sözler, söyleyeni ölümünden sonra bile yücelti kimi de söyleyeni her daim küçültmekte!

Artık en baştaki sözleri nereye oturtacağınıza siz kendiniz karar verin.

KADIN SORUNU ERKEK SORUNUDUR

Yıllardır benim ağzımdan düşmeyen bir söz vardır. “Kadın sorunları, sadece kadınların değil, erkeklerin de sorunu olduğu gün, belki bir şeyler değişebilir” der dururum. Neyse ki bu konuda yalnız değilim.

“Yanınızdayız” Derneği 7 yıldır bu yolda emek veriyor. Eşitsizliğe yol açan ataerkillik ile mücadelede erkeklerle birlikte çalışan, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğini savunduğu, kadınlarla birlikte çalıştığı bir kuruluş. Dünyada az sayıda benzerleri var ancak Türkiye’de “pro-feminist” dediğimiz ilk ve tek dernek. (2018’de kurucu başkan Nur Ger ve 40 kanaat önderi erkek tarafından kurulduğunu anımsıyorum.) Bugünkü başkanı Selen Okay Akçalı.

Geçen hafta önemli bir konukları vardı. Gary Barker dünyadaki profeminist hareketin öncülerinden. Washington merkezli “Equimondo” (Erkeklikler ve Sosyal Adalet Merkezi’nin) başkanı. Bu alanda uluslararası stratejiler belirlemekte etkin bir isim.

İstanbul’da “Yanınızdayız” Derneği’yle yaptığı toplantıda G. Barker, geleneksel erkek algısının erkeklerin ruh sağlığını, meslek başarısını, aile ilişkilerini nasıl olumsuz etkilediğini, bunu dönüştürmek için izledikleri yolu anlattı. Dernek başkanı Akçalı’dan ise hayatın her alanına yayılan saha çalışmalarını; eğitim, sağlık, çalışma ortamı, ev emeğinde ortaklık vb. konularındaki projeleri, uygulamaları dinledim, etkilendim. (Ayrıntılara yerim yok, ilgilenenler internette bulabilir.)

TRUMP’IN KADIN KORKUSU

Erkeklerin bu konularda eğitilmeye çok ihtiyaçları var. Size neden Gary Barker’dan söz ediyorum? Çünkü bu toplantı çok önceden kararlaştırılmıştı ve Amerikan Konsolosluğu’nda gerçekleştirilecekti.

Ancak Trump seçimleri kazanıp başkan olunca aldığı birçok hayret ve dehşet verici karar arasına bir de şunu sıkıştırmış: Dünyanın dört bir yanına dağılmış ABD konsolosluk ve elçilikleri, hiçbir feminist, profeminist ya da LGBT insan, kurum, kuruluş, etkinlik ve toplantıya kapılarını açamaz!

Anlayacağınız sadece bizde değil, her yerde otoriter rejimlerin kadınlardan, daha doğrusu toplumsal eşitlikten ödü kopuyor! Anlaşılan eğitime oradan, en tepeden başlamak gerek!