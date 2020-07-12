12 Temmuz 2020 Pazar

Bugün 12 Temmuz. Bugün Şilili dünya şairi Neruda’nın yaş günü. 12 Temmuz 1904’te doğmuştu. Pablo Neruda’nın asıl adı bu değildi! Yazar olmasını istemeyen babasına inat daha 14 yaşında adını değiştirecekti... İsim seçiminde Çek yazar Jan Neruda’dan ilham almıştı.

Yaşamıyla, üretkenliğiyle, eserleriyle 20. yüzyılın İspanyolca yazmış en özgün ve en verimli şairlerden biri oldu. Diplomatik meslek yaşamı... Aşkları... İspanya iç savaşı günlerinden başlayan devrimciliği… Ülkesinde Komünist Parti’ye katılması... Parti yasaklanınca sürgün yaşamı... Nâzım Hikmet’le, Salvador Allende ile dostlukları... 1971’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldıktan sonra ülkesi Şili’ye dönüş... Cumhurbaşkanı Salvador Allende’nin 1973’teki askeri darbede öldürülmesinden birkaç gün sonra göz hapsinde tutulduğu evinde sonsuzluğa göçmüştü. Dolu dolu bir hayat.

İLERİ - GERİ KAVGASINDA

Neruda, çağlar boyu süregelen ileri - geri kavgasında sadece usta bir şair değildi, aynı zamanda devrim ateşini tutuşturan bir neferdi de...

“Bir de bana şiirlerin / Neden söz açmaz diye soruyorsunuz / Düşlerden yapraklardan / Doğduğun ülkenin koca yanardağlarından? / Gelin görün sokaklar kan / gelin görün / Sokaklar kan / gelin görün kanı / Sokaklar boyunca akan.”

Akan kana rağmen aşkların türküsünü söylemekten vazgeçmedi...

“Kiraz ağaçlarından ne yaparsa ilkyaz / onu yapmak istiyorum senden” demişti aşkı tarif ederken...

Akan kana rağmen dünyayı kucaklamaktan, dünya şairi olmaktan, buğdayın türküsünü, emeğin türküsünü söylemekten vazgeçmedi:

“Halkım ben, parmakla sayılmayan / Sesimde pırıl pırıl bir güç var / Karanlıkta boy atmaya / Sessizliği aşmaya...”

UFUKLARI GENİŞLETMEK İÇİN

Bugün sizleri Neruda’nın çok sevdiğim bir şiiriyle baş başa bırakıyorum. Yavaş yavaş ölmemek için... Buyurun “Yavaşça Ölür Onlar” başlıklı şiir:

“Yavaş yavaş ölürler

Seyahat etmeyenler,

Yavaş yavaş ölürler okumayanlar,

müzik dinlemeyenler,

vicdanlarında hoşgörmeyi barındırmayanlar.

Yavaş yavaş ölürler,

İzzetinefislerini yıkanlar

Hiçbir zaman yardım

istemeyenler.

Yavaş yavaş ölürler

Alışkanlıklara esir olanlar,

her gün aynı yolları

yürüyenler,

Ufuklarını genişletmeyen ve

değiştirmeyenler,

Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile

girmeyen, veya bir yabancı

ile konuşmayanlar.

Yavaş yavaş ölürler

İhtiraslardan ve verdikleri heyecanlardan kaçınanlar,

tamir edilen kırık

kalplerin gözlerindeki pırıltıyı görmek istemekten kaçınanlar yavaş yavaş ölürler.

Yavaş yavaş ölürler

Aşkta veya işte bedbaht olup istikamet

değiştirmeyenler,

Rüyalarını gerçekleştirmek için risk

almayanlar,

Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına

çıkmamış olanlar.

Yavaş yavaş ölürler.”

Ufkunuzu genişletmek için, rüyalarınızı gerçekleştirmek için, insan olmak için, yavaş yavaş ölmemek için politikacılara değil, şairlere kulak verin! Bol bol şiir okuyun ve paylaşın...