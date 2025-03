Ben seçilmezsem, kimse seçilemez...

23 Mart 2025 Pazar

Hukuk mu, iktidar mı?

İktidar. Hukuk istendiği gibi keyfe keder uygulanan bir iktidar aracıdır.

***

Ekonomi mi, iktidar mı?

İktidar tabii ki ekonominin batması yeni bir şey mi, geçmişte de hep battı, benim dönemimdeki batışın sayısı az, geçmişi yakalamam gerekir.

***

İktidar mı, eşitlik mi?

İktidar tabii. Ağzınızda bir Gini katsayısı var, eşitsizlik artmış diyor, eşitsizliği sakız gibi çiğniyorsunuz. Milletin bizden katbekat fazla parası malı mülkü var, bunun neresi eşitlik, batışlarla zenginlik el değiştiriyor ve eşitlik sağlanıyor. İktidarda kalmalıyız ki bu daha çok eşitliği sağlayabilelim.

***

Adalet mi, iktidar mı?

İktidar, hem de katmerlisinden. Tabii ki ve şüphesiz en çok adalet iktidara ait olmalıdır. Boşuna mı bu koltukta oturuyoruz.

***

İnsan hakları mı, iktidar mı?

İktidar. Yahu bu nasıl soru, insan hakları dediğin Batı sisteminin uydurması bir kavram. Osmanlı’da öyle bir şey mi vardı. Kulluk en iyi sistemdir, vurursun enseye oturtursun kıçlarının üzerine. Din dersin, peygamber dersin, cami dersin minareler süngü dersin, cehennem dersin, fareli köyün kavalcısı gibi herkesi peşine takarsın.

***

Millet iradesi mi, iktidar mı?

İktidar şüphesiz ki millet iradesi ben demektir. Onu bir kez ele geçirdin mi tepe tepe kullanırsın, patentleyeceksin kendine, elinden hiç kaptırmayacaksın.

***

Siyasi ahlak mı, iktidar mı?

İktidar tartışmasız. Ahlak değişken bir şeydir. Koşullara göre değişir, bugün öyle yarın böyle. Ahlaksızlık diye bir şey yoktur. Yalan diye de. Namuslu olmak diye de. Bunların hepsi, gününü koşullarına göre kılık değiştiren farklı kullanılan kavramlardır. İktidardayken başka muhalefette iken başka.

***

Kanun mu, iktidar mı?

İktidar bizzat kanun demektir. Kanun benim. Bunu ayrıca söyleyen ilk ben değilim, onların izleyicisiyiz. İktidar kanunları yapar, yarın değiştirir, iradeye el koymaya kalkanların kafasını ezer geçersin...

***

Haa unuttum, kanunu istediğin gibi yorumlarsın, bir maddenin içine bütün bir milleti suçlu diye tıkabilirsin... Aslında kanunları değiştirmenin de bir yeri anlamı yoktur. Biz laf olsun diye eski geleneği sürdürüyoruz bazen, her madde her şey için kullanılabilir.

***

Anayasa mı, iktidar mı?

Saçma soru, tabii ki iktidar. Anayasayı her gün ben düzenlerim. Her şey bugün var yarın yoksa, anayasa da bu yasaya tabiidir. Ne demiş ünlü filozoflar, bir nehrin altından akan aynı su değildir. Değişim her şeydir, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Hayatın kendisi değişime tabi değil midir?

***

Din mi, iktidar mı?

Yine zırva soru. Çok iyi biliyorsun ki din bir iktidar aracıdır. Hiçbir zaman elinden bırakmayacaksın. Hatta milletini tepesinde sopa olarak sallayacaksın. Bıraktın mı iktidar olamazsın.

***

Daha çok soru var ama son sözünüzü alabilir miyim?

Ben seçilmezsem, kimse seçilemez...