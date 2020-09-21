‘Yalancı’dan başkan olmaz

21 Eylül 2020 Pazartesi

Başlığa bakıp da yanılmayın. Hayır, 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir’e Mansur Yavaş’ı seçtirmemek için uyduruktan bir çek davası açarak iktidar cenahının Başkanı tutuklamaya götürecek kadar büyük bir kampanya sürdürmesini kastetmiyorum. Tepeden tırnağa... Yani en tepeden en altta kadar.

Biliyorsunuz Yavaş beraat etti ve öne sürülen veya alet edilen sahtekâr “işadamı” ise 6.5 yıl aldı ve kaçak, aranıyor.

O zamanlar, artık en son katıldığım programlarında, CNNTürk’ün kıdemli kadrolusu, iktidar listesinden bilmem ne paçavrasının Ankara temsilcisinin, bu sahtekârlığın (ve daha nicelerinin) gönüllü ve kasıtlı propagandacılığını da yazmayacağım... Gazeteci adı altında kara propaganda faaliyetlerinden de bahsetmeyeceğim. Zamanı gelir hepsi kitaplaşır...

Türkiye medyası bir kara kutu adeta.. Her şey yazılı, çizili, görüntülü ortada ama geriye gidip sergileme çok çok zayıf.

Yavaş’a kurulan kumpas Anayasa Mahkemesi’nde yüzde yüz bozulduğuna göre, ortada utanç verici bir durum yok mu?

Olmaz olur mu! Ama siyasette utanmak diye bir şey yoktur derseniz, susarım..

Yalancı başkan ile kastım...

Evet, yalancı başkan başlığım aslında Trump ile ilgili!..

Önceki gün Özlem Yüzak yazısında bahsetti, 175 yıllık Scientific American isimli saygın bilim dergisi, ilk kez Trump’ın seçilmemesi için karşı kampanya açtı. Biden’ı destekliyoruz, açıklamasını yaptı. Nedeni, Trump’ın hem koronavirüs konusunda hem de diğer bilim konularında halkına durmadan yalan söylemesi.

Diyor ki dergi: Donald Trump, ABD’ye ve halkına büyük zarar verdi çünkü kanıtları ve bilimi reddediyor. Bunun en yıkıcı örneği, eylül ortasında 190 binden fazla Amerikalının hayatına mal olan COVID-19 salgını karşısında, dürüst olmayan tutumudur. Halk sağlığı önlemlerini reddetti ve felaketlere yol açtı. Halkına yalan söyledi. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin projeksiyonlarına göre, ABD’deki herkes halka açık yerlerde maske taksaydı aralık ayı başında yaklaşık 66 bin hayat kurtarılabilirdi. Sadece bu kadar değil Trump’a eleştirileri, şunları ve daha pek çoğunu da söylüyor: bu ülkenin gelecekteki büyük sorunlara hazırlanması için çalışan çevre korumalarına, tıbbi bakıma, araştırmacılara ve kamu bilim kurumlarına saldırdı. Bu nedenle, sağlığımızı, ekonomimizi ve çevremizi korumak için gerçeklere dayalı planlar sunan Joe Biden’a oy vermenizi tavsiye ediyoruz.... (Tamamını merak edenler: www.scientificamerican.com/article/scientific-amerikan-endorses-joe-biden)

On binlerin ölümünden sorumlu

Ülkenin ve dünyanın en etkili ve ciddi 3 tane mesleki bilim dergisinden biri olan Science da Trump’ın koronavirüs konusunda bilinçsizce değil, bilerek yalan söylediğinin kanıtlandığını yazdı. Ölümcül olduğunu, havadan yayıldığını bildiği halde halkına yalan söyledi, maske takılmasını engelledi ve on binlerce Amerikalıyı savunmasız bırakarak ölümüne yol açtı, diye yazdı. https://science.siencemag. org/content/369/6510/1409

Kanıt da https://science.sciencemag. org/content/369/6510/1409 Washington Post’tan gazeteci Bob Woodward’ın yayımladığı Trump’ın ses kaydı! Şubatta yaptığı röportajda Trump, “COVID-19 gripten daha ölümcül ve havaya yayıldığını biliyorum” diyor!

Science, bu affedilir bir şey değil, çünkü insan sağlığı ile ilgilidir ve on binlerce kişinin ölümü söz konusudur, diyor.

Yenilik, bütünlük, doğruluk, verilere sadakat

Science dergisinin geçmişi 1880 yıllarına gider ve dünyayı değiştiren akademik araştırmalara ev sahipliği yapmıştır! Dergide bir araştırma makalesi yayımlatmak, bilim insanı için önemli bir kariyer demektir.

Önemli teknoloji dergisi Wired, Science editörü ile yaptığı söyleşide dergi için şöyle diyor: Science sadece yeni bilgileri yayımlamaz, aynı zamanda dünyanın kültürel geleneklerini de temsil eder: Yenilik, bütünlük, doğruluk, verilere sadakat...

Science editörü H. Holden Thorp’un sorulara verdiği yanıtlar, bilim ile siyasi aktörlerin ilişkileri konusunda zihin açıcı.

Ve ilk kez ilim siyasi tavır alıyor, çünkü siyaset, bilimi kötüleyip gözden düşürmeye yeltendi.

Bu süreç aslında Trump’ın seçilmesiyle başladı ve Trump’ın bilime ilişkin yalanlarına karşı ilk kez ABD ve dünya çapında “March for Science” yürüyüşleri yapıldı!

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Bilim o kadar önemli... dünya gerçekler üzerinde kurulu çünkü!

Bizim yöneticilerin de bilimsel gerçeklerle derin sorunları var. Bu sorunlar, üniversitelerin başına atadıklarıyla başlıyor öncelikle. Tabii, seçimler kazanabilmek için düzenlenen komplolar, ayrı bir kategori..

Özetle yalancıdan siyasetçi olmamalı, bırakın başkanlığı..