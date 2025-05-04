Afyon’da müzik ve edebiyat coşkusu

04 Mayıs 2025 Pazar

“Ayın altında kağnılar gidiyordu./ Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon’a doğru./ Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmiyecekti.”

Afyon’dayım. Ne zaman Kurtuluş Savaşı’mızın simgesi Afyon’a gitsem kulağımda Ruhi Su’nun ölümsüz sesi, Nâzım Hikmet’in yukarıdaki dizelerini fısıldar kulağıma. Daha önce genç pırıl pırıl bir gazeteciyi Metin Göktepe’yi döve döve öldüren polislerin duruşmaları için gelmiştim Afyon’a ama bu kez başka. Bu kez uygarlık için, gençler için, gelecek için... Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’ndeyim. Üstelik 24. yaşına basan bir festival.

BİR İDEAL UĞRUNA

Her şey çok genç, çok gözü kara, çok azimli, çok inatçı, oldukça hayalperest epey “deli”, çılgın bir delikanlının Hüseyin Başkadem’in (d.1968) idealini gerçekleştirmek için kollarını sıvamasıyla başladı! Cumhuriyet Devrimlerinden aldığı ilhamla doğduğu kenti dönüştürmeyi kendine ülkü edindi. İstanbul ve Cambridge üniversitelerinde aldığı müzik eğitimiyle önce müzik öğretmenliği yaptı, sonra Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği’ni kurdu. Tüm olanaksızlıklara, engellere karşın hiç yoktan 25 yıldır iki festival düzenliyor. Biri klasik müzik, biri de caz festivali. Ve başardı.

Başarı sadece bu uluslararası resital ve konserleri düzenlemesi değil. Başarı aynı zamanda geleceğin dinleyicilerini sanatla yoğrulmuş gençlerini de yetiştiriyor olması. Şöyle ki her yıl festival döneminde çağırdığı edebiyatçılar, sabahtan akşama çeşitli okullara dağılıp sınıflara giriyor ve ortaokul öğrencileriyle sanattan hayata uzanan sohbetler yapıyor. Heyecan verici.

OKUL DENEYİMİM

Bu yıl okul sohbetlerine katılan Gülten Dayıoğlu, Adnan Özyalçıner, Metin Celal, Feridun Andaç, Yalvaç Ural gibi isimler arasına ben de karıştım.

TED Koleji, Teknik Meslek Okulu (Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji) ve Afyon Lisesi’nde farklı sınıflara girdim. Yaş ortalamaları üçünde de 14’tü. İlk ikisinde gençler müthiş coşkulu, meraklıydı. Edebiyat ve sanatla iç içeydiler, sevdikleri yazarları sıralıyorlardı, dışa dönüktüler. Üçüncüsünde daha tepkisiz, daha donuk, daha içe dönük ve sevdikleri yazar yoktu. Aradaki fark çarpıcıydı.

Onlar benim sorularıma yanıt verirken beni soru yağmuruna tutmaktan da geri kalmadılar. Hayır hiçbiri gazeteci olmak istemiyordu, “çünkü tehlikeliydi”. Hepsi dünyayı görmek istiyordu. Kimi Birleşmiş Milletler’e girip dünya savaşlarına son vermek, kimi savcı olup ülkeye adalet getirmek istiyordu.

Bir sınıfta bana en sevdiğim şairi sordular. Çok düşünüp taşınıp Nâzım Hikmet deyince sınıfta bir alkış koptu ki kulaklarıma inanamadım!

Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinden söz ederken bağımsızlık, adalet, eğitimin yanı sıra, gençlerin laiklik ilkesini öne çıkarışları da başka bir sevinç kaynağı oldu.

MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Festivalin açılışı, Afyonkarahisar Yeni Müze’nin fuayesinde gerçekleştirildi. Müze çok güzel ancak konserlere elverişli değil, akustik felaket. Afyon’un bir an önce doğru dürüst bir konser salonuna kavuşması gerek.

Genç kuşak Çek çellist Stepanka Plockova’yı, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Dvorak’ı dinlemek harikuladeydi. Bu genç sanatçı (22 yaşında) bir gün önce kenti dolaşırken Dvorak’ın tüm aşk acılarını bana anlatmıştı. Konserde yorumuyla bestecinin o ünlü Viyolonsel Konçertosunda romantizmin, aşkın ve acının en somut halini bana yaşatacaktı. Murat Göktaş şefliğinde, Mendelsshon’un 4 Senfonisiyle konser sona erdiğinde, müze alkıştan inliyordu.

Beni asla terk etmeyecek anlardan biri, üç minicik kız çocuğunun orkestranın dibine kadar ulaşıp yere oturmaları, gık çıkarmadan büyülenmiş gibi konseri dinlemeleriydi. Konser sonrasında 8 yaşında olduklarını, üçünün de piyano çaldıklarını, evet burada doğup büyüdüklerini ve ileride Stepanka gibi olmak istediklerini bana anlatacaklardı. Muhteşem değil mi!

Ve bir teşekkür: En önemli sponsorlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İkbal Thermal Hotel. Anlamadığım nokta ise şu: Önceki AKP’li belediyeler festivali desteklerken ilk kez Afyon’da CHP’nin yerel yönetime gelmesiyle desteğin kesilmesi... Acaba neden? Fırsat bulursam soracağım.