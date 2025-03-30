Kültür hapsedilemez

30 Mart 2025 Pazar

Önceki gün İBB genel sekreter yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği’nin, İBB Miras’ın dinamosu Mahir Polat’ın hapishaneden Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını öğrendiğimde ilk aklıma gelen ne kalp sorunları yedi stent taşıması ne hipertansiyon hastalığı oldu. Sadece şu son yıllarda İstanbul’a kazandırdıkları gözümün önünden geçmeye başladı.

İBB MİRAS MUCİZESİ

Daha önce unutulmaya, ilgisizliğe, bakımsızlıktan yıkıma terk edilmiş nice değeri yeniden ayağa kaldıran İBB Miras adlı kuruluş oldu. Önceki belediyenin “milli değerler” diyerek İstanbul’un kültür mirasına ihanetini görmüştük. İBB Miras o değerleri kurtarmakla kalmadı, onları rant amaçlı kullanmadı. Aksine onları kültür ve sanatla kamuya kazandırdı, halka açtı.

Sayılarla bir özet: 2019-2024 arasında 943 miras alanını koruma altına alıp geleceğe taşıdı. 63 anıt ve sivil mimarlık eseri, 22 yeni müze ve yaşam alanı, 34 kamusal sanat eseri, 197 tescilli çeşme, 588 tarihi mezarlık, 19 tarihi türbe restorasyonla hak ettikleri değere kavuşturuldu.

İşte ilk aklıma gelenler: Yerebatan Sarnıcı, Müze Gazhane, Dünya Mirası Kara Surları Mevlanakapı, Silivrikapı, Belgradkapı ziyarete açıldı. Cendere Sanat Müzesi (100 yılı aşkın endüstri binası sanat etkinliklerine ve atölyelere dönüştürdüldü), Haliç Sanat (18. yüzyıl İstanbul sivil mimarisinin özgün örneklerinden olan Fener Evleri, çağdaş sanat galerileri ve yaşam alanları olarak yeniden şehre kazandırdı.) Seyyid Velayet Türbesi, Asude Hanım Türbesi, 15. yüzyıldan kalma Haydarhane Camisi, Casa Botter, Metrohan, 114 yıllık Beyazıt’taki İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi binası “Kütüphane Troyleybüs” adıyla binlerce kitap ve atölyeler, etkinliklerle geri döndü. Anadolu Hisarı Müzesi, Gülhane Sanat, 8 bin metrekarelik alanıyla Artistanbul Feshane, İstanbul Tasarım Müzesi, Baruthane, Bulgur Palas, İstanbul Sanat Müzesi, Çubuklu Silolar...

Hepsi bu değil. Bir de kütüphaneye dönüştürülen İstanbul’un tarihi iskeleleri var.

O KÜTÜPHANELER Kİ

Sıkı durun: Aşağıdaki liste sadece 2 bin-25 bin arası kitap dergi barındıran kütüphaneler değil, aynı zamanda birer yaşam ve kültürel etkinlik alanı. Gençlerin ders çalıştığı, internetten yararlandığı, çay içtiği, toplumsallaştığı alanlar. İşte beş yılda açılan, tıkır tıkır işleyen geçmişi değerlendiren, geleceğe uzanan İBB kütüphaneleri.

Atatürk Müzesi Kütüphanesi-Şişli, Ayşe Hatun-Fatih, Ahmed Arif-Sultangazi, Afife Batur-Kadıköy, Müze Gazhane Sesli Kütüphane-Kadıköy, Kadıköy Türk İsveç Kütüphanesi-Esenler, Ödünç Kütüphane-Mecidiyeköy, Sezai Karakoç-Güngören, Rıfat Ilgaz-Arnavutköy, Fakir Baykurt-Avcılar, Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi-Kadıköy, Kütüphane Troleybüs-Fatih, Peyami Safa-Beyoğlu, Gülten Akın-Esenyurt, Yaşar Kemal-Sancaktepe, İstanbul Kent Araştırmaları Kitaplığı-Bakırköy, Sabahattin Eyüboğlu-Avcılar, Attilâ İlhan-Küçükçekmece, Moda İskelesi-Kadıköy, Hasan Hüseyin Korkmazgil-Eyüpsultan, Hasan İzzettin Dinamo-Pendik, Sevgi Soysal-Beyoğlu, Cemil Meriç-Arnavutköy, Feza Gürsey -Beykoz, Cendere Sanat-Sarıyer, İsmail Hakkı Tonguç-Esenyurt, Sabahattin Ali -Başakşehir, Muzaffer İzgü-Maltepe, Kazı Evi-Fatih, Suat Derviş-Bayrampaşa, Karasurları Mevlanakapı-Fatih, Samiha Ayverdi-Bayrampaşa Habitat Yaşam Merkezi-Şişli, Necati Cumalı-Tuzla, Metin Altıok-Küçükçekmece, Beşiktaş İskele-Beşiktaş, Kadıköy İskele-Kadıköy, Salah Birsel-Üsküdar, Taş Mektep-Büyükada, Naile Akıncı-Eyüpsultan , Ahmet Bedevi-Sarıyer, Baruthane-Bakırköy, Kara Surları Belgradkapı-Fatih, Bulgur Palas-Fatih, Bakırköy Ödünç Kütüphanesi-Bakırköy Gaziosmanpaşa Meydan-Gaziosmanpaşa, Çubuklu Silolar-Beykoz.

Biliyorsunuz benim derdim kültür ve sanatla. O nedenle İBB Miras’a ve onun mimarı Mahir Polat’a sonsuz teşekkürler. Ayrıca Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve başkan yardımcısı Ebru Özdemir ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e de ilçelerini kültür ve sanatla buluşturdukları için teşekkür ediyorum.